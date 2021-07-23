Пассажирский поезд столкнулся с фурой на Закарпатье, пострадали пассажиры

Три человека госпитализированы, более 200 - эвакуированы.

Фото: Укрзализныця

В Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда и грузовика. Локомотив поезда сошел с рельсов. Травмы получили три человека.

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщает, что ДТП произошло по вине водителя грузовика.

"Водитель грузовика спровоцировал ДТП с пассажирским поездом №14 Киев - Солотвино на железнодорожном переезде в Закарпатской области. ДТП произошло сегодня около 12 часов на регулируемом переезде перегона Королево - Рокосово", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, при исправно работающей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на пути, чем вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов.

На месте происшествия работают медики, правоохранители и спасатели.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

"Пассажиров указанного рейса будет доставлено на станцию Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса поезда Солотвино - Киев дизель-поездом будет доставлено на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу Украины" , - добавили в "Укрзализныци".

Представитель управления ДСНС в Закарпатской области Федор Филип сообщил, что сейчас известно о трех пострадавших. Это водитель грузовика и двое пассажиров, их госпитализировали.

Также, по его словам, с поезда эвакуировали 226 пассажиров. Сейчас местные власти организуют подвоз людей от дороги до автостанции города Хуст, передает Укринформ.

Ранее в июле в селе на Львовщине под поезд попал легковой автомобиль, водитель погиб.