Все украинские АЗС обязали снизить цены на бензин

В ближайшие дни в Украине должно немного подешеветь автомобильное топливо. Минэкономики дало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Все украинские АЗС обязали снизить цены на бензин

В Украине с мая 2021 года действует государственное регулирование розничных цен на основные виды топлива. Оно не касается премиальных бензинов и ДТ.

Впервые Минэкономики дало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, которые снижают цены.

Так, расчетные цены для бензина снизились с 26,87 до 26,64 гривен за литр. Значит, стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр.

Расчетные цены для ДТ снизились с 22,60 до 22,25 гривен за литр. Это значит, что его стоимость на украинских заправках не должна быть больше 29,25 гривен за литр.

Таким образом, в ближайшие дни стоимость бензина на украинских АЗС должна снизиться на 23 копейки за литр, а дизельного топлива – на 35 копеек за литр.

Ранее мы рассказали, что будет, если заправить бак неправильным топливом.


Максимов Віталій, Тудей

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