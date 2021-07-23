На трассе у Днепра произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легковушки

Один человек погиб, еще один попал в больницу.

В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"23 июля в 1:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье» в направлении пгт Соленое. Произошло столкновение трех автомобилей: грузового автомобиля, легкового автомобиля «Skoda Octavia» и грузового автомобиля «Mercedes-Benz 1824»", - говорится в сообщении.

Ориентировочно водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем, который стоял на обочине на временной остановке. Легковушка продолжила неуправляемое движение и столкнулась с еще одним грузовым автомобилем.

В результате ДТП погиб водитель "Mercedes-Benz 1824", мужчина 1976 г.р., и пострадал пассажир легкового автомобиля, мужчина 1959 г.р. Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова.

Напомним, ранее на Прикарпатье бус столкнулся с грузовиком. В результате пострадали восемь человек - в том числе шестеро детей.