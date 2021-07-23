Kia показала новый Sportage в базовой комплектации

В Южной Корее уже начались продажи Kia Sportage нового, пятого, поколения. Чтобы отпраздновать это событие, компания Kia показала много фотографий своего нового компактного кроссовера.

Kia показала новый Sportage в базовой комплектации

Судя по всему, перед нами глобальная модель Sportage в базовой комплектации.

В базовой комплектации салон выглядит достаточно скромно. Мы заметили маленький монохромный экран информационно-развлекательной системы, кондиционер и простую отделку салона. Ради справедливости нужно сказать, что щиток приборов все-таки цифровой.

Kia показала новый Sportage в базовой комплектации

В более дорогих комплектациях салон выглядит привлекательней и у них больше современного оборудования, передовых систем коммуникации, а также систем помощи водителю и активной безопасности. В топовых комплектациях есть два 12,3-дюймых дисплея.

Длина глобальной модели нового Sportage составляет 4660 мм, а колесная база – 2755 мм. Европейская версия, которая дебютирует осенью текущего года, будет меньше за счет более короткой колесной базы.

Kia показала новый Sportage в базовой комплектации

Не во всех странах будет продаваться Kia Sportage пятого поколения в базовой комплектации (ее цена, кстати, составляет 24 000 долларов). Например, такую версию со старым экраном и обычным кондиционером вряд ли предложат покупателям в Европе и США.

Kia показала новый Sportage в базовой комплектации

Ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.


Максимов Віталій, Тудей

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