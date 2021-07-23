Kia показала новый Sportage в базовой комплектации

В Южной Корее уже начались продажи Kia Sportage нового, пятого, поколения. Чтобы отпраздновать это событие, компания Kia показала много фотографий своего нового компактного кроссовера.

Судя по всему, перед нами глобальная модель Sportage в базовой комплектации.

В базовой комплектации салон выглядит достаточно скромно. Мы заметили маленький монохромный экран информационно-развлекательной системы, кондиционер и простую отделку салона. Ради справедливости нужно сказать, что щиток приборов все-таки цифровой.

В более дорогих комплектациях салон выглядит привлекательней и у них больше современного оборудования, передовых систем коммуникации, а также систем помощи водителю и активной безопасности. В топовых комплектациях есть два 12,3-дюймых дисплея.

Длина глобальной модели нового Sportage составляет 4660 мм, а колесная база – 2755 мм. Европейская версия, которая дебютирует осенью текущего года, будет меньше за счет более короткой колесной базы.

Не во всех странах будет продаваться Kia Sportage пятого поколения в базовой комплектации (ее цена, кстати, составляет 24 000 долларов). Например, такую версию со старым экраном и обычным кондиционером вряд ли предложат покупателям в Европе и США .

Ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.