Honda разрабатывает новый кроссовер

Компания Honda передумала разрабатывать и выпускать на рынок новый компактный кроссовер на базе Amaze. Вместо него японский автогигант предложит покупателям новый среднеразмерный кроссовер.

Honda разрабатывает новый кроссовер

Длина нового среднеразмерного паркетника составит 4,3 метра. Его построят на платформе Honda City.

Почему боссы компании Honda решили отказаться от выпуска нового компактного кроссовера? Потому, что во многих странах этот сегмент автомобильного рынка уже буквально переполнен. В Индии, например, сейчас продают 10 компактных кроссоверов, а к концу текущего года их станет 11.

Зато конкуренция в сегменте среднеразмерных кроссоверов во многих странах не такая большая. В такой сегмент проще войти и проще получить прибыль.

Этот новый кроссовер, который только будет разработан, известен сейчас как S-SUV. Внешне он, видимо, будет похож на концепт Honda N7X.

В линейку его двигателей войдут 1,5 л бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Коробка передач – вариатор.

Напомним, ранее в Сети впервые показали Honda CR-V нового, шестого, поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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