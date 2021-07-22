В Украине упали цены на иномарки: что можно купить за 500 долларов

В 2021 году в Украине ослабили карантинные ограничения и начался льготный период растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Эксперты AUTO-Consulting рассказали, как все это повлияло на цены на вторичном рынке автомобилей.

Сейчас начальная цена самого доступного автомобиля на ходу и с документами составляет 300 долларов. Это Москвич 412 1983 года выпуска.

За 500 долларов сейчас можно купить ВАЗ 2105 1985 г.в. с пробегом якобы всего 62 тыс. км. За такие деньги предлагаются и иномарки якобы на ходу, но в их рабочем состоянии есть большие сомнения.

Работающие иномарки сейчас стоят примерно от 2 000 долларов. Эксперты говорят, что в 2021 году популярные модели предлагаются примерно по той же цене, что и в 2020 году. Но они за эти деньги - на 3-5 лет моложе.

Также отмечается, что летом 2021 года немного снизились цены на битые автомобили из США .

Эксперты AUTO-Consulting подчеркнули, что стоимость б/у автомобилей в Украине больше зависит от внешних условий. То есть от ценовой ситуации в странах, откуда их ввозят в Украину.

В Украине сейчас Volkswagen Passat B2 стоит от 800 долларов, B3 – от 1 380 долларов, B4 – от 2 200 долларов, B5 – от 3 450 долларов, B6 – от 5 500, а B7 – от 7 300 долларов.

Volkswagen Golf IV стоит от 3 200 долларов, Golf V – от 4 600 долларов, Golf VI – от 4 650 долларов, а Golf VII – от 8 900 долларов.

Skoda Octavia A5 можно купить по цене от 4 000 долларов, а Skoda Octavia A7 – от 8 900 долларов.

Renault Megane 1997 года выпуска стоит от 1 750 долларов, а модель 2010 года – от 5 600 долларов.

В свою очередь Ford Focus 2001 года выпуска можно купить по цене от 2 700 долларов, а 2010 года выпуска – от 5 400 долларов.