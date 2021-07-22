В Киеве пассажиры толкали сломаный троллейбус и въехали во внедорожник

Патрульные составили протокол на водителя троллейбуса.

В Киеве пассажиры толкали сломаный троллейбус и въехали во внедорожник
Фото: Скріншот відео

На Севастопольской площади в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и автомобиля Nissan.

Об этом сообщила патрульная полиция.

Отмечается, что оба транспортных средства получили механические повреждения. Также автопроисшествие существенно осложнило движение другим участникам дорожного движения.

Патрульные составили на водителя троллейбуса протокол по ст. 124 (нарушення ПДД, что привело к ДТП) КоАП.

Напомним, в феврале в РоSSии арестованы протестующие толкали заглохший полицейский автозак.

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