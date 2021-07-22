2021-07-22
На границе с Венгрией из-за ремонта моста на два месяца ограничат движение транспорта
Работы продлятся до 29 сентября.
Фото: autocentre.ua
В пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)" в Закарпатской области начали ремонт моста через реку Тиса. Поэтому пересечение границы между Украиной и Венгрией будет осложнено.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Работы продлятся с 22 июля по 29 сентября 2021 года на грузовых полосах движения прибытия в Украину и выбытия на украинской стороне моста.
"Движение транспортных средств (грузовых, легковых, автобусов и микроавтобусов) будет осуществляться реверсно через центральную часть моста в порядке очереди", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, ранее также сообщалось, что дорогу, которая ведет к украинско-румынской границе, расширят и отремонтируют.