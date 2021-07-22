Кличко: Подольский мост должен "поехать" до конца года, иначе уволю заместителя

Глава КГГА Виталий Кличко пообещал уволить профильного заместителя Александра Густелева, если Подольско-Воскресенский мост до конца года не откроют для автомобильного движения с Подола на Троещину.

Об этом он сказал во время заседания Киевского городского совета в четверг, 22 июля.

"Нам крайне важно до конца этого года автосообщение между правым и левым берегом запустить. Сейчас полностью готов съезд на Валы. На левом берегу ведется интенсивное строительство", - заявил Кличко.

По его словам, Густелев несет персональную ответственность за то, чтобы автомобильное сообщение было готово вовремя.

"У меня есть зам, отвечающий за транспортную инфраструктуру и также зона его ответственности - строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Если мостовой переход не будет вовремя введен в эксплуатацию, как обещали, и автосообщения не будет, будут сделаны выводы и тот человек, который берет на себя ответственность, будет освобожден", - сказал Кличко.

В свою очередь Густелев заверил, что строительство моста активно ведется.

"Сейчас основное строительство идет в сторону Оноре де Бальзака. Я вчера лично прошел там полтора километра - со стороны Бальзака вдоль линии скоростного трамвая дорожные работы сейчас проводятся. Из стороны Русановских садов также работает шесть буровых, мостовики. Мы отрабатываем левый поворот в сторону Бальзака - это первый этап", - сказал он.

"Второй этап - это поворот в сторону Алишера Навои. На этом мы Подольско-Воскресенский мост с точки зрения движения автомобильного транспорта останавливаем, продолжение будет только с точки зрения главной цели - это метро на Троещину. Основные работы там будут проводиться с целью строительства метро на Троещину", - сказал Густелев.

Продолжение моста через озеро Радунка в сторону Воскресенки остается в планах, но на отдаленное будущее.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр - один из важнейших инфраструктурных проектов в столице Украины. Он должен разгрузить Северный мост. Кроме того, по нему должна проходить четвертая ветвь Киевского метро.

Это один из двух мостов через Днепр, которые сейчас строятся в Украине.