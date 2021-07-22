Audi прекращает выпускать свою самую недорогую модель

Компания Audi планирует снять с серийного производства субкомпактный автомобиль Audi A1, который является самым недорогим в ее модельной линейке. Об этом рассказал глава Audi Маркус Дюсманн.

По его словам, нынешнее, второе, поколение Audi A1, которое дебютировало в 2018 году, будет последним. Нового поколения у этой модели не будет.

Отказ от A1 не означает, что в модельной линейке Audi больше не будет небольших машин. Такие автомобили немецкий автогигант может начать выпускать, но они будут оснащаться электричкой силовой установкой, а не двигателями внутреннего сгорания.

Правда, Дюсманн признал, что выпускать маленькие электромобили – это дорого и невыгодно экономически. В общем, судьбу таких авто решат технологии. Если получится выпускать маленькие электрокары с прибылью – Audi обязательно войдет в этот сегмент автомобильного рынка.

Напомним, первое поколение Audi A1 появилось в 2010 году. В 2018 году дебютировало его второе поколение. У него два варианта кузова – трехдверный и пятидверный хэтчбек.

Напомним, ранее в Сети показали рабочую Audi 100 с пробегом 1,5 млн километров.