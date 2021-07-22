Mercedes объявил о сокращении производства автомобилей

Немецкий концерн Daimler снизит производство и продажи автомобилей до 2022 года из-за дефицита микросхем. Такое заявление инвесторам сделал финансовый директор концерна Харальд Вильгельм.

По его словам, нехватка чипов продлится до 2022 года, но будет менее серьезной, чем в текущем году.

Ожидается, что продажи автомобилей Mercedes-Benz в 2021 году будут примерно на таком же уровне, как и в 2020 году. Рост продаж Mercedes в I полугодии 2021 году будет сведен на нет замедлением темпов продаж во II полугодии.

В текущем году Mercedes-Benz увеличил производство электромобилей. Так, началось серийное производство нового электрического седана EQS. В 2022 году эта компания планирует выпускать восемь электромобилей.

От дефицита микрочипов страдают многие автопроизводители. Он образовался из-за того, что в 2020 году многие фирмы, которые делали микросхемы для автомобилей, переквалифицировались на другие отрасли. Из-за коронавируса упал спрос на автомобильные чипы, поэтому фирмы были вынуждены искать новые рынки сбыта.

После того, как спрос на автомобили начал вновь увеличиваться, дефицит чипов остался.

Ранее стало известно, что 36-летний Mercedes-Benz W126 продают по цене нового GLA.