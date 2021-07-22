В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал

На реконструкцию было потрачено около 100 млн грн инвестиций.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

В Киеве после реконструкции открылся Центральный автовокзал.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Монументальная постройка, возведенная в 1960 году, более полувека стояла без реконструкции. Тарас Елейко (заместитель главы ФГИУ - ред.) сделал уникальный по прозрачности процесс приватизации, и мы нашли нового эффективного собственника для всего "Киевпассервиса", а государственная казна получила дополнительные 230 млн грн", - написал Сенниченко в Facebook.

По его словам, новый владелец инвестировал более 100 млн грн в реконструкцию, что позволило превратить автовокзал в современный транспортный хаб.

Сенниченко добавил, что авторы проекта смогли совместить передовые технологии с сохранением уникальных мозаик украинских художников Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. В помещении автовокзала также есть два фудкорта, новые зоны ожидания, современные информационные табло, а также отель для отдыхающих.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, который принял участие в церемонии открытия, модернизация Центрального автовокзала является успешным кейсом государственно-частного партнерства. Ожидается, что он сможет принимать по 2,5 млн пассажиров в год.

Министр отметил, что именно с обновления главного автовокзала столицы начинается реформирование автостанционного бизнеса в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Директор компании "Укрпас" Максим Скляренко сообщил, что уже запустили онлайн-сервис по продаже билетов, с возможностью их бронирования и выкупа на автостанциях.

Количество платформ на обновленном автовокзале увеличено с 12 до 30, созданы комфортные залы ожидания, кассы, эскалаторы, фудкорты, инфраструктура для маломобильных групп населения, комната матери и ребенка, туалет и отель на 34 номера.

Фото: facebook.com/dmitry.sennychenko

В прошлом году автовокзал на Демиевке продали на аукционе частной компании, которая объявила о намерениях реконструировать здание.

Стены автовокзала, спроектированного архитектором Авраамом Милецким, украшают около десяти мозаичных панно. Также мозаиками украшены 44 колонны.

Реставрация мозаик длилась около полугода.