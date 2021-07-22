Судья в неадекватном состоянии совершила ДТП в Киеве, - соцсети

Водителя идентифицировали как Светлану Колегаеву из Деснянского райсуда.

В среду вечером, 22 июля, на Приречной улице в Киеве произошло ДТП. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес.

В соцсетях утверждают, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева.

Фото: Insider, facebook.com/ivan.shiyan.7

"Сегодня стал свидетелем, как у нас на улице Приречной, нарушая все законы физики, ПДД и здравого смысла, легковой автомобиль Ауди, государственный номер КА7008АО на невероятной скорости врезался прямо в дерево, при этом автомобиль развернуло, он потерял колесо, а также снесло уличный фонарь", - написал в фейсбуке один из свидетелей.

По его словам, водитель находилась в неадекватном состоянии - у нее были "стеклянные" глаза, она не могла объяснить, кто она и как ее зовут.

Паблик "Киев оперативный" выложил фотографию служебного удостоверения, которое, по его данным, принадлежало именно этой женщине. Там написано, что она работает судьей, а зовут ее Светлана Колегаева.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Утверждается, что после ДТП женщина поехала с патрульными в больницу на медобследование. На месте проходить "Драгер" она якобы отказалась.

Патрульная полиция, не называя имен, подтвердила обстоятельства аварии.

"Во время общения с женщиной-водителем патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения, а поэтому предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, однако женщина отказалась. Зато гражданка дала согласие пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога", - говорится в сообщении полиции.

Фото: facebook/Патрульная полиция Киева

Фото: facebook/Патрульная полиция Киева

Фото: facebook/Патрульная полиция Киева

Фото: facebook/Патрульная полиция Киева

На водителя составили административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КоАП. Если обследование подтвердит наличие алкоголя в крови, ей также выпишут протокол по ст. 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения).

Напомним, что эта авария произошла в тот же день, когда за похожее ДТП решили освободить другого судью Дмитрия Усатова.

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