Судья в неадекватном состоянии совершила ДТП в Киеве, - соцсети
Водителя идентифицировали как Светлану Колегаеву из Деснянского райсуда.
В среду вечером, 22 июля, на Приречной улице в Киеве произошло ДТП. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес.
В соцсетях утверждают, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева.
"Сегодня стал свидетелем, как у нас на улице Приречной, нарушая все законы физики, ПДД и здравого смысла, легковой автомобиль Ауди, государственный номер КА7008АО на невероятной скорости врезался прямо в дерево, при этом автомобиль развернуло, он потерял колесо, а также снесло уличный фонарь", - написал в фейсбуке один из свидетелей.
По его словам, водитель находилась в неадекватном состоянии - у нее были "стеклянные" глаза, она не могла объяснить, кто она и как ее зовут.
Паблик "Киев оперативный" выложил фотографию служебного удостоверения, которое, по его данным, принадлежало именно этой женщине. Там написано, что она работает судьей, а зовут ее Светлана Колегаева.
Утверждается, что после ДТП женщина поехала с патрульными в больницу на медобследование. На месте проходить "Драгер" она якобы отказалась.
Патрульная полиция, не называя имен, подтвердила обстоятельства аварии.
"Во время общения с женщиной-водителем патрульные заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения, а поэтому предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер, однако женщина отказалась. Зато гражданка дала согласие пройти процедуру освидетельствования у врача-нарколога", - говорится в сообщении полиции.
На водителя составили административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП) КоАП. Если обследование подтвердит наличие алкоголя в крови, ей также выпишут протокол по ст. 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения).
Напомним, что эта авария произошла в тот же день, когда за похожее ДТП решили освободить другого судью Дмитрия Усатова.