Стали известны причины агрессии водителей на дорогах

Согласно новому опросу, который провела компания Citroen в Великобритании, 40% водителей связывают дорожную агрессию с недостаточным комфортом в автомобиле. 62% британских водителей признались, что испытывали за рулем приступы ярости во время стрессовых ситуаций.

Стали известны причины агрессии водителей на дорогах

При этом 47% британских водителей заявили, что они являются жертвами агрессивного поведения на дороге со стороны других участников движения.

Примерно 50% водителей Туманного Альбиона считают, что ярость провоцирует ДТП. 39% водителей признались, что из-за озлобленности они готовы пойти на опасный обгон, а 37% - не используют поворотники.

Кроме того, 55% британских водителей во время стрессовых ситуаций сигналят, а 51% - ругаются, причем ругают и других водителей.

Чаще всего водители раздражаются в центре города, немного реже - на кольцевых развязках и трассах.

Таким образом, многим водителям, если следовать результатам этого опроса, для того, чтобы сохранять спокойствие в автомобиле достаточно купить в следующий раз модель с большим набором оборудования и комфорта.

Напомним, в Украине с 17 марта увеличились штрафы за некоторые нарушения ПДД. В частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Максимов Віталій, Тудей

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