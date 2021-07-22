В Сети показали спортивную версию нового Kia Sportage

Фотошпионы впервые показали в Сети фотографии Kia Sportage нового, пятого, поколения в спортивной версии GT Line. Эту новинку заметили во время тестов в Южной Корее.

В Сети показали спортивную версию нового Kia Sportage

Новый Kia Sportage GT Line от стандартной версии будет отличаться новыми бамперами, черными колесными дисками, шильдиком GT Line на кузове и в салоне, новыми креслами и комбинированной обивкой. В целом сохранится дизайн в новом фирменном стиле Opposites United.

Каким двигателем будет оснащаться спортивный Sportage – пока не известно. Понятно, что это должен быть достаточно мощный силовой агрегат. В линейку двигателей этой новинки войдет несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов. Также покупателям предложат гибридные версии. В общем, выбор моторов будет большим.

В Сети показали спортивную версию нового Kia Sportage

В салоне будет новая мультимедийная система. Кроссовер получит современные системы помощи водителю и активной безопасности, а также режим Terrain Mode, самостоятельно выбирающий оптимальные настройки для любых покрытий на бездорожье.

Kia планирует начать продавать Kia Sportage пятого поколения в конце текущего года. В начале это будет, видимо, версия для рынка Южной Кореи. Позже появится европейская версия.

В Сети показали спортивную версию нового Kia Sportage

Напомним, в 2021 году ЗАЗ начал собирать из роSSийских машинокомплектов две модели Kia – седан Kia Rio и хэтчбек Rio X.


Максимов Віталій, Тудей

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