В Украине замечен брутально-гламурный кортеж с автомобилем за миллионы

По Киеву ездит редкий и очень крутой Mercedes-Benz G-Class. За рулем золотистого Гелика девушка, а сопровождает ее (всегда) черный Гелендваген с охраной. Выглядит сурово и в то же время гламурно. Но это лишь вершина айсберга.

Трехдверный Mercedes G500 – настоящий раритет, ведь его прекратили выпускать в 2013 году, а до этого делали только под заказ по цене примерно в $200 тыс., сообщает «ТопЖыр». К слову, короткий Мерседес Гелендваген был у Януковича-младшего, а сейчас он в музее Межигорья. Но в случае с конкретно этим экземпляром, он уникален еще и благодаря «заказному» цвету.

Кроме того, этот внедорожник привлекает внимание еще и жестким верхом – это довольно редкая опция, ведь у большинства трехдверных Mercedes G-Class крыша мягкая. Mercedes G500 оснащен 5,5-литровым 388-сильным V8 и 7-ступенчатой АКПП. Он разгоняется до сотни за 5,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.

Трехдверный кабрик Mercedes G-класса (W463) имеет уникальные боковины с небольшим треугольным окошком позади дверей. На автосалоне во Франкфурте 2013 немецкий производитель представил спецверсию Mercedes G-Class Cabrio Final Edition 200, где цифра обозначает тираж. Вся (!) партия была распродана до дебюта финальной версии, и мы подозреваем, что перед нами один из этих автомобилей, и если так, его цена еще выше. Вот, кстати, один из таких авто на eBay…

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