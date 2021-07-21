Украина подписала соглашение о взаимном признании водительских удостоверений с Италией

Соглашение заключено сроком на пять лет.

Украина подписала соглашение о взаимном признании водительских удостоверений с Италией
Фото: kri.com.ua

Украина и Италия подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии Энрико Джованини, информирует пресс-центр Министерства внутренних дел.

Договоренность о заключении нового соглашения была достигнута по итогам IX заседания Украинско-итальянского Совета по экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству, которое состоялось 16 декабря 2020 года.

Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:

  • легально проживают в Италии;
  • являются резидентами страны менее четырех лет;
  • имеют действительные украинские водительские права.

Соглашение заключено сроком на пять лет. Оно вступит в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.

Новое соглашение является редакцией предыдущего, заключенного в 2015 году сроком на пять лет.

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