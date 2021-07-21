Дешевый Sandero лишится базовой версии и подорожает

Dacia планирует отказаться от базовой комплектации хэтчбека Dacia Sandero, которая называется Access. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

В Европе сейчас Dacia Sandero в базовой комплектации Access стоит всего 8 756 евро. Правда, очень мало покупателей Sandero выбирают именно базовую комплектацию. У нее черные пластиковые бамперы и минимальный набор оборудования. Европейцы предпочитают покупать другие версии – Comfort и Essential.

Кстати, ранее базовую комплектацию, то есть самую дешевую, убрали у Stepway. Эта модель предлагается покупателям теперь только в двух комплектациях.

С момента появления первого поколения Logan в 2004 году главным коммерческим аргументом Dacia была цена. Автомобили этого бренда позиционируются как бюджетные.

Однако, покупатели часто предпочитают покупать автомобили Dacia не в базовой комплектации, а в более дорогих и лучше оснащенных. Например, 85% продаж нового Sandero приходится на комплектацию Comfort (9 864 евро).

Напомним, ранее в Сети показали Dacia Duster нового поколения. Это уже третье поколение популярного кроссовера.