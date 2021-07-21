В Украине полиция усилит контроль над водителями

В ближайшее время на украинских дорогах значительно увеличится количество экипажей патрульной полиции, которые будут следить за соблюдением водителями ПДД. Такое заявление сделал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщило Управление коммуникации Нацполиции Украины.

По его словам, правоохранители начинают комплексные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.

Условное название этих мероприятий - "Безопасные автомобильные дороги". Они будут продолжаться целый месяц.

Кроме того, полицейские усилят контроль, как водители и пассажиры соблюдают правила карантина.

Фацевич подчеркнул, что дополнительные патрульные экипажи будут дежурить на участках дорог, где чаще всего происходят ДТП. Главный акцент будет сделан на дороги государственного значения. Правоохранители будут особое внимание обращать на маршрутки и автобусы с пассажирами, и на грузовики (как они соблюдают габаритно-весовые нормы).

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер автоматической фиксации нарушений ПДД.