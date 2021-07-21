На Прикарпатье бус столкнулся с грузовиком, среди пострадавших шестеро детей

Все восемь пострадавших - жители Житомирской области.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

В Делятине Ивано-Франковской области микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП госпитализированы восемь жителей Житомирщины, среди которых шестеро детей.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла 21 июля в 12:35. Полицейские предварительно установили, что 40-летний житель Житомирськой области ехал автомобилем Volkswagen Transporter в направлении города Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем DAF, которым управлял 26-летний житель Надвирнянщины.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

Фото: facebook.com/frankivsk.police

"В результате аварии в больницу доставлен водитель автомобиля Volkswagen Transporter и семь пассажиров возрастом 38, 17, 15, 13, 11 (два человека) и 8 лет, что являются жителями Житомирской области. Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля в Запорожье в ДТП с маршруткой и автомобилем пострадали 13 человек. Среди травмированных - двое несовершеннолетних детей.