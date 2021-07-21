Tesla обвинили в тестировании небезопасного автопилота на водителях

Американское издание Consumer Reports опубликовало материал, в котором обвинило Tesla в безответственном поведении. По мнению авторов, автопроизводитель фактически осуществляет бета-тестирование недостаточно надёжного ПО, обкатывая новые функции на машинах, которые передвигаются по дорогам общего пользования, что создаёт потенциальную угрозу для других участников дорожного движения.

Tesla обвинили в тестировании небезопасного автопилота на водителях

Источник: pixabay.com

Около недели назад Tesla выпустила бета-версию программного обеспечения автопилота Full Self-Driving (FSD) v9, которое полагается исключительно на внешние камеры, вместо радара. После обновления ПО некоторые владельцы машин обратили внимание на то, что система справляется с автопилотированием недостаточно хорошо, а её стиль вождения порой напоминает пьяную езду, заставляя водителей перехватывать управление транспортным средством во избежание ДТП. Как минимум одно видео такого инцидента появилось на YouTube, и авторы издания Consumer Reports, специализирующегося на защите прав потребителей, сделали вывод, что программный продукт не обеспечивает должной безопасности. В подтверждение своих тезисов они пообещали произвести тщательное тестирование Model Y SUV, когда машина получит указанное обновление.

Однако авторы издания уже сейчас обвинили Tesla в том, что компания использует существующих владельцев фирменных машин в качестве бета-тестеров для обкатки новой функциональности. Как будто в подтверждение этому владелец автобренда Илон Маск и сам призвал владельцев машин Tesla не расслабляться за рулём: «... возникнут неизвестные проблемы, поэтому, пожалуйста, будьте параноиками».

Tesla обвинили в тестировании небезопасного автопилота на водителях

Источник: pixabay.com

С другой стороны, многие владельцы машин этой марки прекрасно знают, на что идут, когда подписываются на получение обновлений из ветки раннего доступа, предоставляющей бета-версии ПО. Однако даже с учётом этого, настаивают журналисты Consumer Reports, другие участники дорожного движения не давали согласия на участие в подобных экспериментах.

Обновления ПО Tesla доставляются владельцам машин по всей территории США, а автопроизводитель не даёт точного ответа на вопрос, принимаются ли в расчёт особенности законодательства в разных штатах. На текущий момент только 29 из них приняли законы, регламентирующие автономную езду по дорогам общего пользования, но в каждом штате законодательство имеет свои особенности по данному вопросу, порой критического характера. Другие же компании, разрабатывающие системы автопилотов, такие как Cruise, Waymo и Argo AI, или занимаются тестированием на закрытых территориях, или привлекают опытных водителей для контроля над ситуацией.

В этой связи авторы издания заключают, что просить владельцев Tesla быть внимательнее недостаточно, сама система автопилота должна работать в полную силу, а тестирование разработок без участия опытных и квалифицированных водителей может привести к человеческим жертвам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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