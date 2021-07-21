В Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который спровоцировал смертельное ДТП

В 2019 году парень без прав сел за руль «Мерседеса» и врезался в "Москвич-412", в котором находился 77-летний водитель и его жена.

?В Одесской области будут судить несовершеннолетнего, который спровоцировал смертельное ДТП
Фото: poltava.pl.ua

В Одесской области будут судить несовершеннолетнего парня, который в 2019 году без прав сел за руль «Мерседеса» и спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

В прокуратуре напомнили, что тогда юный автомобилист превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в "Москвич-412", в котором находился 77-летний водитель и его жена.

Инцидент произошел в пгт Александровка под Черноморском. От полученных травм мужчина и женщина скончались.

ДТП квалифицировали по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Подсудимому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с трехлетним запретом управлять автомобилем.

Напомним, в январе прошлого года под Киевом пьяный несовершеннолетний устроил смертельное ДТП и пытался это скрыть.

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