Пассажиров и персонал аэропорта "Львов" эвакуировали из-за подозрительного чемодана

На месте работают полицейские и пиротехники.

Пассажиров и персонал аэропорта "Львов" эвакуировали из-за подозрительного чемодана
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Правоохранители эвакуируют персонал и пассажиров из здания аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Проводится эвакуация работников и пассажиров, правоохранители обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию. Сегодня, 21 июля, около 9:25, в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может быть взрывчатка", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные.

Полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

Лидер партии "Варта" Игорь Зинкевич опубликовал в фейсбуке видео, как на место приехали сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Однако пожарные не могут подключить гидрант, поскольку люк, в котором он находится - заасфальтировали.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее в Запорожье полиция взорвала подозрительную сумку, которую оставили на лавочке. Позже оказалось, что в сумке была одежда.

В Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.

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