Названы самые популярные цвета автомобилей в Украине

В Украине в I полугодии 2021 года чаще всего новые автомобили, которые покупали, были белого цвета. Об этом сообщает УкрАвтопром.

В частности, примерно 30% новых автомобилей, которые украинцы купили в I полугодии 2021 года, были белого цвета. Нужно отметить, что чаще всего украинцы покупали белый Renault Duster.

На втором месте по популярности автомобили серого цвета. 28% проданных автомобилей были серого цвета. Лидер в этом цветовом сегменте - кроссовер Toyota RAV-4.

Третье место заняли автомобили черного цвета. В I полугодии 2021 года 15% новых автомобилей, проданных в Украине, были черными. Чаще всего черного цвета покупали кроссовер Toyota RAV-4.

10% покупателей выбрали автомобили синего цвета. Лидером среди них стал кроссовер Kia Sportage.

На пятом месте находятся автомобили коричневого цвета. 6% украинцев в первом полугодии 2021 году купили автомобили с коричневым цветом кузова.

Что же касается б/у автомобилей, то в I полугодии 2021 года украинцы чаще всего ввозили авто серого (38%), черного (25%), белого (14%) и синего (12%) цвета кузова.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер автоматической фиксации нарушений ПДД.