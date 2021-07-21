В китайской провинции Хэнань из-за сильного ливня затопило метро, 12 человек погибли

За последние сутки в Чжэнчжоу выпало от 250 до 329 мм осадков.

В китайской провинции Хэнань из-за сильных дождей затопило метро. В результате погибли 12 пассажиров, еще пятеро - получили ранения.

Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на данные властей.

Отмечается, что дождевая вода собралась на парковке над одной из линий метрополитена, попала в тоннель и затопила пути.

После того как была обесточена линия метро, администрация метрополитена начали эвакуацию. Вывести из туннеля удалось около 500 человек. 12 пассажирам помочь не удалось, они погибли. Пять человек получили ранения и были госпитализированы.

The videos shared on Chinese social media about the floodings in Henan following the heavy rain really show the severity of the situation. These are some of them. pic.twitter.com/zZMKxvAGAX — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021

По данным телеканала, за последние сутки в Чжэнчжоу выпало от 250 до 329 мм осадков, тогда как в провинции - от 50 до 90 мм. Эксперты прогнозируют, что в течение среды выпадет еще около 260 мм.

В провинции Хэнань проживает 94 млн человек. Около 10 тысяч жителей были эвакуированы.

Several cities including Zhengzhou were hit by downpours, leading to extreme scenes. pic.twitter.com/OPZlxrvuFz — Manya Koetse (@manyapan) July 20, 2021