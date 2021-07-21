"Большое строительство": все 6 секций вантового моста в Запорожье будут смонтированы до конца июля

Сейчас монтируют четвертую секцию.

Фото: Укравтодор Facebook

Монтаж шести секций вантового моста в Запорожье планируется завершить до конца июля, сообщает официальная Facebook-страница Укравтодора.

В данный момент идет монтаж четвертой секции вантового моста от пилона в сторону острова Хортица. Сначала мостостроители смонтировали временную опору, а затем перешли к этапу монтажа пролета, отметили в Укравтодоре.

"Вес этой конструкции - 720 тонн, а вместе со вспомогательными конструкциями она достигает 790 тонн. Монтаж выполняется с помощью плавкрана LK-800", - говорится в публикации.

После того, как все металлические блоки будущего моста будут установлены и смонтированы, мостостроители начнут испытания вант. Высота пилонов искусственного сооружения достигает 166 метров.

Фото: Укравтодор Facebook

Фото: Укравтодор

Напомним, Запорожские мосты через Днепр - это 9-километровая автотранспортная магистраль, состоящая из 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений. Это один из главных объектов программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" в 2021 году.

Как ранее заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко, возведение Запорожских мостов продолжается беспрецедентными для Украины темпами. Работы на первом проезде вантового моста планируется завершить уже к 30-й годовщине Независимости.

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