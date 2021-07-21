В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены

В Украине стартовали продажи Nissan Juke нового, второго, поколения. В базовой комплектации Visia он стоит от 522 900 гривен.

В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены

В базовую комплектацию входят Full LED фары, шесть подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности, кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. В такой версии 3-цилиндровый 1,0 л бензиновый турбодвигатель мощностью 114 л. с. и 180 Нм крутящего момента работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Комплектация Accenta дополнительно получила климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, 8-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, 17-дюймовые диски Sakura. В такой версии 1,0 л бензиновый турбодвигатель может работать с механической или автоматической коробкой передач. Если механика, то автомобиль стоит 579 290 гривен, а если автомат - 623 090 гривен.

В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены

Есть еще четыре комплектации с расширенным набором оборудования и технологий.

Топовая версия Enigma стоит 723 350 грн. У нее двухцветное исполнение кузова, LED противотуманные фары, логотип Enigma, зеркала и крыша со вставками в стиле Enigma, а также 19-дюймовые легкосплавные черные колесные диски.

В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Pathfinder. Он получил изменения в дизайне и современное оборудование.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
В переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатворВ переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатвор
Jeep разрабатывает компактный электрический SUVJeep разрабатывает компактный электрический SUV
Польша ввела дополнительное требование для авиатуристовПольша ввела дополнительное требование для авиатуристов
В Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажемВ Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажем
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине вернут техосмотр автомобилей, но с видеофиксациейВ Украине вернут техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией
В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300
Камеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТПКамеры фиксации не помогли: в Украине стало больше ДТП
Цены на автогаз в Украине достигли 16 грнЦены на автогаз в Украине достигли 16 грн
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
В Сети показали новый Volkswagen Golf GTI 2002 годаВ Сети показали новый Volkswagen Golf GTI 2002 года
Новый Nissan X-Trail отзывают из-за задних креселНовый Nissan X-Trail отзывают из-за задних кресел
Volkswagen показал свой новый седан-лифтбекVolkswagen показал свой новый седан-лифтбек
Китайцы создали новый недорогой электромобиль Kiwi EVКитайцы создали новый недорогой электромобиль Kiwi EV
В Сети показали абсолютно новый Range Rover SportВ Сети показали абсолютно новый Range Rover Sport
Последние новости
Подгружаем последние новости