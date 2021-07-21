В Украине появился новый Nissan Juke: объявлены цены

В Украине стартовали продажи Nissan Juke нового, второго, поколения. В базовой комплектации Visia он стоит от 522 900 гривен.

В базовую комплектацию входят Full LED фары, шесть подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности, кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. В такой версии 3-цилиндровый 1,0 л бензиновый турбодвигатель мощностью 114 л. с. и 180 Нм крутящего момента работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Комплектация Accenta дополнительно получила климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, 8-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, 17-дюймовые диски Sakura. В такой версии 1,0 л бензиновый турбодвигатель может работать с механической или автоматической коробкой передач. Если механика, то автомобиль стоит 579 290 гривен, а если автомат - 623 090 гривен.

Есть еще четыре комплектации с расширенным набором оборудования и технологий.

Топовая версия Enigma стоит 723 350 грн. У нее двухцветное исполнение кузова, LED противотуманные фары, логотип Enigma, зеркала и крыша со вставками в стиле Enigma, а также 19-дюймовые легкосплавные черные колесные диски.

Напомним, ранее Nissan представил обновленный внедорожник Nissan Pathfinder. Он получил изменения в дизайне и современное оборудование.