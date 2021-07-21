СБУ сообщила новые детали о первом украинском морском пирате

Мужчину невозможно было привлечь к ответственности, пока он не прибыл в Украину.

Первым в истории Украины морским пиратом оказался житель Николаева.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Мужчина устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако вместо того, чтобы охранять судно, мужчина сам его захватил и требовал $500 тыс. Переговоры с менеджерами компании-судовладельца продолжались четыре дня, после чего пирата удалось уговорить сдать оружие и разблокировать судно за $6 тыс.

Однако, когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз пират требовал $100 тыс., а иначе - угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания выплачивать выкуп отказалась. После того, как мужчина выбросил часть оружия в воду, его остановили силой.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ отметили, что поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

"Пирата удалось задержать уже в Украине. Во время спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства. Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно - применении насилия, ограблении или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна", - отметили в спецслужбе.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители сообщили гражданину Украины о подозрении по факту пиратства. Такое преступление в Украине раскрыто впервые.

В январе шестерых украинских моряков освободили из пиратского плена в Нигерии.