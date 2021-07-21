ТОП-20 нових кросоверів серед українців

У Мережі представили рейтинг 20 нових популярних кросоверів в Україні за підсумками червня. Минулого місяця українці придбали 6 тис. Нових кросоверів і позашляховиків. Загальний обсяг торгів нових авто становить 9,2 тис. (65,5%). Цей показник нижче, ніж взимку 2021 року, але в той же час, значно більше, ніж на вторинному ринку. Там частка “джипів” становить майже 20%.

У п’ятірці найбільш популярних розмістилися Toyota (817 од.), KIA (618 од.), Renault (413 од.), Skoda (401 од.) і Nissan (382 од.). Дані взяті з ДСЦ МВС і не включають автомобілі спеціального призначення, повідомляє UaMotors.

Список окремих моделей представлений чотирма незмінними авто за станом на травень 2021 року. На п’ятому місці Mitsubishi Outlander, який поліпшив своє становище одразу на п’ять позицій. Швидше за все, це наслідок спеціальної ціни ? від 599 тис. грн з АКП, яка діє і зараз.

Відзначимо, що також активніше купували в червні Suzuki Vitara (+9 позицій), Toyota Land Cruiser Prado (+4) і Peugeot 2008. Трохи менше зацікавленими виявилися покупці в Volkswagen Touareg (-4) і Mercedes-Benz GLE (-4) .

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