Захват судна в Индийском океане: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

По данным следствия, гражданин Украины, работая в иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

Фото захваченного судна
Фото: Офис Генпрокурора
Фото захваченного судна

Правоохранители сообщили гражданину Украины о подозрении по факту пиратства. Такое преступление в Украине раскрыто впервые.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие, сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств.

Фото захваченного судна
Фото: Офис Генпрокурора
Фото захваченного судна

Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования.

Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца.

В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании предоставили указание капитану выдать гражданину Украины 6 тыс долларов США в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

Правоохранителями по месту жительства гражданина проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в марте в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты атаковали танкер Davide. Пираты взяли в плен 15 моряков.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
В переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатворВ переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатвор
Jeep разрабатывает компактный электрический SUVJeep разрабатывает компактный электрический SUV
Польша ввела дополнительное требование для авиатуристовПольша ввела дополнительное требование для авиатуристов
В Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажемВ Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажем
Блок рекламы


Похожие новости
Сообщено о подозрении члену экипажа судна, разлившего в одесском порту 8 тонн пальмового маслаСообщено о подозрении члену экипажа судна, разлившего в одесском порту 8 тонн пальмового масла
Грузовой Boeing 737 сел на воду в океане возле ГонолулуГрузовой Boeing 737 сел на воду в океане возле Гонолулу
В Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими морякамиВ Индийском океане произошел пожар на контейнеровозе с украинскими моряками
Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалиласьПервая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась
В Одесской области сгорел прогулочный катер "Владимир", владелец судна получил ожогиВ Одесской области сгорел прогулочный катер "Владимир", владелец судна получил ожоги
В МИДе сообщили дату спецрейса для возвращения украинцев из ИзраиляВ МИДе сообщили дату спецрейса для возвращения украинцев из Израиля
У берегов Нигерии пираты захватили шестерых украинских моряковУ берегов Нигерии пираты захватили шестерых украинских моряков
Виновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозренииВиновнику аварии в центре Харькова сообщили о подозрении
Виновнику смертельного ДТП в центре Киева сообщили о подозренииВиновнику смертельного ДТП в центре Киева сообщили о подозрении
В Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в БразилииВ Украину вернулись 12 моряков с судна "Srakane", которые год не получали зарплату и были фактически изолированы в Бразилии
Последние новости
Подгружаем последние новости