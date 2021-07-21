Захват судна в Индийском океане: украинцу сообщили о подозрении в пиратстве

По данным следствия, гражданин Украины, работая в иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

Фото: Офис Генпрокурора Фото захваченного судна

Правоохранители сообщили гражданину Украины о подозрении по факту пиратства. Такое преступление в Украине раскрыто впервые.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, гражданин Украины, будучи сотрудником иностранной охранной компании, оказывал услуги по охране в пиратоопасных районах судоходства.

При выполнении своих обязательств по охране в июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана. Действуя в целях собственной выгоды, используя оружие, сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует изменения его курса в порт Фуджейра, а также выплаты денежных средств.

Фото: Офис Генпрокурора Фото захваченного судна

Для подтверждения реальности своих намерений, создания психологического давления на капитана и членов экипажа гражданин Украины продемонстрировал оснащенный патронами магазин к винтовке и выстрелил в потолок капитанского мостика, что привело к повреждению элементов освещения, после чего уже под угрозой применения огнестрельного оружия повторил свои требования.

Капитан судна, учитывая опасность применения огнестрельного оружия в отношении него и членов экипажа, отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования гражданина Украины передал менеджерам компании судовладельца.

В результате переговоров, через 4 дня представители судоходной компании предоставили указание капитану выдать гражданину Украины 6 тыс долларов США в обмен на сдачу им оружия и разблокирование работы судна.

Правоохранителями по месту жительства гражданина проведен обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в марте в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты атаковали танкер Davide. Пираты взяли в плен 15 моряков.