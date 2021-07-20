В Запорожье в ДТП с маршруткой и автомобилем пострадали 13 человек

Среди травмированных - двое несовершеннолетних детей.

?В Запорожье в ДТП с маршруткой и автомобилем пострадали 13 человек
Фото: Нацполіція

В Запорожье на регулируемом перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и легкового автомобиля, в результате которого пострадали водитель микроавтобуса и пассажиры обоих авто.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

19 июля в 17 часов поступило сообщение о ДТП с пострадавшими в Коммунарском районе города. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, следователи отделения расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Запорожской области и медики скорой помощи.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Kia Ceed", 1995 года рождения, при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке допустил столкновение с маршрутным такси "Volkswagen Crafter". В момент столкновения в маршрутке находились десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое" , - рассказали в полиции.

Фото: Нацполиция

В результате ДТП водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легкового автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых - двое несовершеннолетних детей.

Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и ищут свидетелей аварии, а также других водителей, имеющих видеозаписи аварии.

Напомним, ранее в тройном ДТП на Львовщине один ребенок погиб, еще двое получили травмы.

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