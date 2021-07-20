Китай показал поезд на магнитной подушке со скоростью 600 км/ч

Сверхскоростной маглев рассматривается как промежуточное звено между самолетом и поездом.

Фото: Xinhua/Li Ziheng

В Китае изготовили высокоскоростной поезд на магнитной подушке, который может разогнаться до 600 км/ч. Страна утверждает, что это первая в мире подобная модель.

Об этом сообщило во вторник, 20 июля, государственное агентство "Синьхуа".

Первый экземпляр нового маглева выставили на публичный показ в городе Циндао. Он разработан корпорацией China Railway Rolling Stock Corporation, у которой там завод.

Поезд может состоять из двух-десяти вагонов на 100 пассажиров каждый и рассматривается как промежуточное звено между авиацией и скоростными поездами для поездок на расстояние до 1 500 км.

Поезд работает на магнитной подушке. Он держится над железной дорогой, благодаря чему при перемещении не происходит трения, и снижается уровень шума, отмечает "Синьхуа".

Издание указывает также, что Китай является мировым лидером по строительству высокоскоростных железных дорог. По состоянию на конец 2020 года в стране было 37 900 км скоростной железной дороги, это самая длинная сеть в мире.

Китай использует технологию магнитной подушки с 2003 года. В Шанхае есть 30-километровый участок в аэропорт Пудун, где используется немецкая технология "электромагнитной подвески". Еще один небольшой участок есть в городе Чанша.

Напомним, в 2016 году в Китае показывали "автобус будущего" TEB (Transit Elevated Bus), который должен ездить над пробками. Через несколько месяцев его нашли заброшенным на тестовой дороге в провинции Хэбэй.