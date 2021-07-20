В Киеве заметили новый Toyota Land Cruiser 300

В Киеве фотошпионы заметили новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Это первый Land Cruiser 300, который уже ездит по украинским дорогам.

Toyota Land Cruiser 300 - один из самых ожидаемых новых автомобилей в 2021 году. Его серийное производство по разным причинам несколько раз откладывалось. Только недавно он встал на конвейер в Японии.

Первая партия Land Cruiser нового поколения уже попала в Украину. Причем, кое-кто купил эту новинку до старта официальных продаж, если судить по шпионским фотографиям, сделанным в Киеве .

Замеченный в украинской столице Land Cruiser 300 – это спецверсия 70th Anniversary. Такая версия имеет расширенный набор оборудования. Под капотом находится 3,5 л бензиновый твин-турбо двигатель V6 мощностью 415 л. с., который работает вместе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Сколько стоит новый Крузак – пока официально не известно. По слухам, в базовой комплектации с 4,0 л атмосферным двигателем V6 мощностью 280 л.с. он стоит от 45 000 долларов. Топовая комплектация - 65 000 долларов.

Ранее сообщалось, что Toyota Land Cruiser 300 может получить гибридную силовую установку.