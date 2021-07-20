McLaren привлекла $760 миллионов инвестиций

Производитель гоночных автомобилей McLaren получил $760 млн для покрытия убытков от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

McLaren привлекла $760 миллионов инвестиций
Фото: wikipedia.org

Кто спонсор

Существующие акционеры, включая бахрейнский суверенный фонд благосостояния Mumtalakat, инвестировали 150 млн фунтов ($210 млн).

Среди новых спонсоров значатся фонды Ares Management и государственный инвестфонд Саудовской Аравии, обязавшиеся вложить в компанию 400 млн фунтов ($550 млн).

Что известно о McLaren

McLaren Automotive Limited — британская частная компания, специализирующаяся на производстве дорожных автомобилей под маркой McLaren.

Является частью McLaren Technology Group Limited, куда также входят McLaren Racing Limited и несколько других технологических компаний.

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