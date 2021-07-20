2021-07-20
McLaren привлекла $760 миллионов инвестиций
Производитель гоночных автомобилей McLaren получил $760 млн для покрытия убытков от коронавируса. Об этом
Фото: wikipedia.org
Кто спонсор
Существующие акционеры, включая бахрейнский суверенный фонд благосостояния Mumtalakat, инвестировали 150 млн фунтов ($210 млн).
Среди новых спонсоров значатся фонды Ares Management и государственный инвестфонд Саудовской Аравии, обязавшиеся вложить в компанию 400 млн фунтов ($550 млн).
Что известно о McLaren
McLaren Automotive Limited — британская частная компания, специализирующаяся на производстве дорожных автомобилей под маркой McLaren.
Является частью McLaren Technology Group Limited, куда также входят McLaren Racing Limited и несколько других технологических компаний.