McLaren привлекла $760 миллионов инвестиций

Производитель гоночных автомобилей McLaren получил $760 млн для покрытия убытков от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: wikipedia.org

Кто спонсор

Существующие акционеры, включая бахрейнский суверенный фонд благосостояния Mumtalakat, инвестировали 150 млн фунтов ($210 млн).

Среди новых спонсоров значатся фонды Ares Management и государственный инвестфонд Саудовской Аравии, обязавшиеся вложить в компанию 400 млн фунтов ($550 млн).

Что известно о McLaren

McLaren Automotive Limited — британская частная компания, специализирующаяся на производстве дорожных автомобилей под маркой McLaren.

Является частью McLaren Technology Group Limited, куда также входят McLaren Racing Limited и несколько других технологических компаний.