Электромобили Tesla Model 3 и Model Y научатся самостоятельно выбирать режим движения

Наличие электродвигателя в силовой установке электромобилей упраздняет понятие «переключение передач» в классическом значении, но выбор направления движения в большинстве случаев остаётся прерогативой водителя. Tesla собирается научить электромобили справляться с этой задачей самостоятельно не только в Model S и Model X, но и в более доступных Model 3 и Model Y.

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В терминологии этого автопроизводителя функция получила обозначение Smart Shift. Система активной помощи водителю способна по ряду признаков предугадывать, должна ли сейчас машина катиться вперёд или назад, избавляя водителя от необходимости вручную выбирать направление вращения колёс. Получившие после обновления штурвал Tesla Model S и Model X даже лишились подрулевого рычажка, отвечающего за переключение режимов движения. Водитель сохранил возможность навязать свою волю через программный слайдер на центральном дисплее, но подобный способ взаимодействия с органами управления вряд ли можно назвать удобным и привычным.

Как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) со своей страницы в Twitter заявил о готовности компании распространить функцию Smart Shift на все электромобили марки, оснащённые комплексом FSD. Правда, в случае с Tesla Model 3 и Model Y данный режим переключения будет опциональным и необязательным для использования. Скорее всего, подрулевой переключатель останется на своём месте — при условии, конечно, что штурвал не перекочует со старших электромобилей марки на младшие.



