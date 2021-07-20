Электромобили Tesla Model 3 и Model Y научатся самостоятельно выбирать режим движения

Наличие электродвигателя в силовой установке электромобилей упраздняет понятие «переключение передач» в классическом значении, но выбор направления движения в большинстве случаев остаётся прерогативой водителя. Tesla собирается научить электромобили справляться с этой задачей самостоятельно не только в Model S и Model X, но и в более доступных Model 3 и Model Y.

Электромобили Tesla Model 3 и Model Y научатся самостоятельно выбирать режим движения

Источник изображения: Archyde

В терминологии этого автопроизводителя функция получила обозначение Smart Shift. Система активной помощи водителю способна по ряду признаков предугадывать, должна ли сейчас машина катиться вперёд или назад, избавляя водителя от необходимости вручную выбирать направление вращения колёс. Получившие после обновления штурвал Tesla Model S и Model X даже лишились подрулевого рычажка, отвечающего за переключение режимов движения. Водитель сохранил возможность навязать свою волю через программный слайдер на центральном дисплее, но подобный способ взаимодействия с органами управления вряд ли можно назвать удобным и привычным.

Как отмечает Electrek, Илон Маск (Elon Musk) со своей страницы в Twitter заявил о готовности компании распространить функцию Smart Shift на все электромобили марки, оснащённые комплексом FSD. Правда, в случае с Tesla Model 3 и Model Y данный режим переключения будет опциональным и необязательным для использования. Скорее всего, подрулевой переключатель останется на своём месте — при условии, конечно, что штурвал не перекочует со старших электромобилей марки на младшие.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
В переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатворВ переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатвор
В Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажемВ Турции за контрабанду наркотиков задержали судно под флагом Либерии с украинским экипажем
В селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погибВ селе на Львовщине легковой автомобиль попал под поезд, водитель погиб
Вертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре БухарестаВертолет армии США Black Hawk аварийно сел в центре Бухареста
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla запустила подписку на премиум-функции автопилота за $199
Samsung неплохо заработает на поставках камер для Tesla CybertruckSamsung неплохо заработает на поставках камер для Tesla Cybertruck
В Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкойВ Киеве появилась первая дорога совмещенного движения автомобилей и велосипедов с новой разметкой
Tesla выпустила долгожданную бета-версию автопилота Full Self Driving v9Tesla выпустила долгожданную бета-версию автопилота Full Self Driving v9
Германия оштрафует Tesla за незаконное строительствоГермания оштрафует Tesla за незаконное строительство
Китайский конкурент Tesla привлек $1,8 миллиарда на Гонконгской биржеКитайский конкурент Tesla привлек $1,8 миллиарда на Гонконгской бирже
Обновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилотОбновлённый интерфейс Tesla более наглядно покажет водителям, как работает автопилот
Правда ли, что электромобили загрязняют атмосферу меньше дизельныхПравда ли, что электромобили загрязняют атмосферу меньше дизельных
Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролемTesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за проблем с круиз-контролем
Быстрее Porsche. Маск представил новую Tesla Model S Plaid (видео)Быстрее Porsche. Маск представил новую Tesla Model S Plaid (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости