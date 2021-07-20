Стало известно, когда дебютирует электрический Гелендваген

Mercedes-Benz G-Class с электрической силовой установкой появится в продаже в 2022 или 2023 году. Премьера его концепта состоится гораздо раньше – в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Стало известно, когда дебютирует электрический Гелендваген

Электрический Гелендваген сохранит квадратный дизайн кузова стандартного Гелика с двигателем внутреннего сгорания, а также его внедорожные качества.

По слухам, он получит два электромотора (по одному на каждую ось) и очень емкую батарею. Запас хода составит около 500 км. Но, повторим, официально эта информация еще не подтверждена.

О том, что у Mercedes-Benz G-Class будет версия с электрической силовой установкой, заговорили еще несколько лет назад. В начале текущего года немецкий автогигант запатентовал название для этой новинки – EQG.

Стало известно, когда дебютирует электрический Гелендваген

Нужно отметить, что на данный момент Mercedes-Benz еще даже не тестировал на дорогах общего пользования прототип электрического G-Class. Возможно, Mercedes действительно готовит сюрприз на сентябрь…

Напомним, ранее начались продажи самой недорогой версии Mercedes-Benz G-Class - Mercedes G350 с четырехцилиндровым 2,0 л турбодвигателем.


Максимов Віталій, Тудей

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