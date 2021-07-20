Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в оккупированном Крыму

Грузовик вылетел на встречную полосу, где протаранил пять легковушек.

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в оккупированном Крыму
Фото: bigkyiv.com.ua

Вблизи Севастополя в оккупированном Крыму произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП пять человек погибли, еще трое госпитализированы.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на оккупационное МВД.

Авария произошла сегодня примерно в 17:55. "По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автомобилями Mercedes и Daewoo, затем с автомобилем Renault, он протянул примерно метров 700, потом грузовик совершил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan. Далее грузовик совершил наезд на дорожное металлическое ограждение и съехал с дороги в лесные насаждения. В результате ДТП пять человек погибли, еще трое получили ранения, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, тяжелых травм у них нет.

Оккупационные силовики возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, на автодороге Киев-Чоп возле села Солонка во Львовской области сегодня произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В результате столкновения 2-летняя девочка погибла на месте происшествия, еще двое детей и двое взрослых с телесными повреждениями доставлены в больницу.

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