Цены на автогаз в Украине достигли 16 грн

За минувший уик-энд на украинских АЗС увеличились цены на бензин и дизельное топливо. Но сильней всего выросла средняя цена автогаза (на 28 копеек за литр – до 16 гривен за литр).

По данным экспертов, в предыдущий раз такая высокая стоимость автогаза в Украине была примерно 2,5 года назад – в ноябре 2018 года.

На некоторых АЗС стоимость автогаза вообще установила рекорд, как говорится, всех времен. На заправках ОККО, например, такое автомобильное топливо продавали уже за 17,49 гривен за литр.

Эксперты объяснили увеличение стоимости автогаза тем, что началось повышение оптовых цен из-за нарастающего дефицита в большинстве регионов (поставки импортного автогаза задерживаются).

В июле оптовая цена на автогаз выросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. При этом в июле на АЗС этот вид автомобильного топлива подорожал на 70–90 копеек за литр.

Ранее стало известно, что в I полугодии 2021 года в Украине средняя стоимость топлива на АЗС увеличилась почти на 20%. Эту тенденцию не остановило даже государственное регулирование, которое ввели в мае.