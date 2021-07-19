Таможня обещает решить проблему растаможки евроблях из РФ

Украинская таможня пообещала в ближайшие дни дать возможность легализовать во время льготного периода автомобили на иностранной регистрации, у которых срок пребывания в Украине продлевали с помощью перезаездов через КПП на роSSийско-украинской границе. Об этом шла речь на заседании таможни.

Таможня обещает решить проблему растаможки евроблях из РФ

В Украине примерно 150 тысяч владельцев автомобилей на иностранной регистрации не могут воспользоваться льготной растаможкой, вступившей в силу 15 июня. Они продлевали срок пребывания автомобиля в Украине с помощью перезаездов через КПП на роSSийско-украинской границе.

Таможня отказывается принимать декларации от этих водителей, утверждая, что они нарушили таможенное законодательство.

Похожее, эта проблема в ближайшие дни все-таки будет решена. Во всяком случае, таможенники заявили, что в ближайшее время они предложат решение для евроблях из РФ, которое позволит в законном русле решить вопрос. В чем будет заключаться это решение – пока не известно.

Напомним, ранее стало известно, что владельцы автомобилей на иностранной регистрации из регионов массово едут в Киев. Оказывается, в Киеве гораздо проще и дешевле легализовать автомобиль во время льготного периода.


Максимов Віталій, Тудей

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