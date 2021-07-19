Honda продолжит выпускать автомобили на водородных топливных ячейках

Как и основная часть автопроизводителей, компания Honda Motor готовится перейти на использование электромобилей, и ранее руководством назывался 2040 год в качестве рубежа полного отказа в использовании ДВС для глобального рынка. В свете стремления европейских властей отказаться от ДВС на пять лет раньше японская компания готова соответствовать этим срокам на рынке Европы.

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В минувшую пятницу, как отмечает Nikkei Asian Review, президент и генеральный директор Honda Motor Тосихиро Мибэ (Toshihiro Mibe) сообщил: «Если правила изменятся, у нас не останется иного выбора, кроме как ответить соответствующими действиями». Сроки перехода Honda исключительно на электротягу для европейского рынка могут быть смещены, если это потребуется.

Сейчас Honda продаёт в Европе около 100 тысяч машин ежегодно, что примерно соответствует 2 % от совокупного объёма выпуска продукции. Разумеется, электрификация такой части ассортимента потребует некоторых усилий, но на данный момент кажется прогнозируемой и управляемой. Помимо Европы, с 2035 года отказаться от продаж новых машин с ДВС готова и Канада.

По независимым оценкам, разработка нового электромобиля сейчас обходится не менее чем в $454 млн. Ещё примерно треть этой суммы потребуется для организации массового производства, и это не считая разработки и организации выпуска тяговых батарей. Honda пока не готова назвать сумму, которую потратит на электрификацию своих транспортных средств. Stellantis, Volkswagen и GM каждая готовы вложить в эту сферу по $35 млрд в ближайшие несколько лет, как минимум.

В США , как известно, Honda будет полагаться на сотрудничество с GM при выводе на рынок электромобилей — машины для местного рынка будут использовать платформу Ultium и выпускаться в США . Для японского рынка ключевыми для успеха в сегменте электромобилей станут компактные модели, попадающие в льготную категорию по налогообложению, как отмечает руководитель Honda Motor. Появление новых конкурентов он только приветствует, а вот от планов по выпуску машин на водородных топливных ячейках компания не откажется, хотя и прекратит к концу года выпуск модели Clarity. В будущем у неё появится преемник, как пояснил представитель компании. Наработки в сфере создания двигателей внутреннего сгорания Honda намеревается применить в аэрокосмическом секторе.



