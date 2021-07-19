Honda продолжит выпускать автомобили на водородных топливных ячейках

Как и основная часть автопроизводителей, компания Honda Motor готовится перейти на использование электромобилей, и ранее руководством назывался 2040 год в качестве рубежа полного отказа в использовании ДВС для глобального рынка. В свете стремления европейских властей отказаться от ДВС на пять лет раньше японская компания готова соответствовать этим срокам на рынке Европы.

Honda продолжит выпускать автомобили на водородных топливных ячейках

Источник изображения: Reuters

В минувшую пятницу, как отмечает Nikkei Asian Review, президент и генеральный директор Honda Motor Тосихиро Мибэ (Toshihiro Mibe) сообщил: «Если правила изменятся, у нас не останется иного выбора, кроме как ответить соответствующими действиями». Сроки перехода Honda исключительно на электротягу для европейского рынка могут быть смещены, если это потребуется.

Сейчас Honda продаёт в Европе около 100 тысяч машин ежегодно, что примерно соответствует 2 % от совокупного объёма выпуска продукции. Разумеется, электрификация такой части ассортимента потребует некоторых усилий, но на данный момент кажется прогнозируемой и управляемой. Помимо Европы, с 2035 года отказаться от продаж новых машин с ДВС готова и Канада.

По независимым оценкам, разработка нового электромобиля сейчас обходится не менее чем в $454 млн. Ещё примерно треть этой суммы потребуется для организации массового производства, и это не считая разработки и организации выпуска тяговых батарей. Honda пока не готова назвать сумму, которую потратит на электрификацию своих транспортных средств. Stellantis, Volkswagen и GM каждая готовы вложить в эту сферу по $35 млрд в ближайшие несколько лет, как минимум.

В США, как известно, Honda будет полагаться на сотрудничество с GM при выводе на рынок электромобилей — машины для местного рынка будут использовать платформу Ultium и выпускаться в США. Для японского рынка ключевыми для успеха в сегменте электромобилей станут компактные модели, попадающие в льготную категорию по налогообложению, как отмечает руководитель Honda Motor. Появление новых конкурентов он только приветствует, а вот от планов по выпуску машин на водородных топливных ячейках компания не откажется, хотя и прекратит к концу года выпуск модели Clarity. В будущем у неё появится преемник, как пояснил представитель компании. Наработки в сфере создания двигателей внутреннего сгорания Honda намеревается применить в аэрокосмическом секторе.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватораНа территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине могут запретить б/у дизельные автомобилиВ Украине могут запретить б/у дизельные автомобили
Игрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков HondaИгрушки позавидуют: представлен электрический микро-экскаватор Komatsu на платформе от электробайков Honda
Honda удивит новым электрическим внедорожникомHonda удивит новым электрическим внедорожником
В Украине образовались очереди на новые автомобилиВ Украине образовались очереди на новые автомобили
Honda подтвердила планы полностью откажется от выпуска машин с ДВС до 2040 годаHonda подтвердила планы полностью откажется от выпуска машин с ДВС до 2040 года
Цены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 летЦены на подержанные автомобили в США достигли рекордного уровня за 68 лет
В Украине могут резко подорожать б/у автомобилиВ Украине могут резко подорожать б/у автомобили
На дорогах Эстонии в июле появятся отечественные беспилотные автомобили на водородных топливных элементахНа дорогах Эстонии в июле появятся отечественные беспилотные автомобили на водородных топливных элементах
Стало известно, где делают автомобили Honda для УкраиныСтало известно, где делают автомобили Honda для Украины
Ford начал выпускать возрожденный внедорожник BroncoFord начал выпускать возрожденный внедорожник Bronco
Последние новости
Подгружаем последние новости