В переходе к станции метро "Берестейская" в Киеве закрыли гермозатвор

Серьезный ливень привел к неординарному случаю в метро.

Фото: КГГА

В подземном переходе на станцию метро "Берестейская" в Киеве из-за подтопления закрыли гермозатвор.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В переходе на станцию метро «Берестейская» закрыто гермозатвор во избежание попадания воды на пути. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - говорится в сообщении.

Гермозатвор - это металлические двери с уплотнителем, которые используются для герметичного перекрытия тоннелей, станций, вестибюлей, вентиляционных шахт метрополитена в случае наступления различного рода нештатных ситуаций.

Его используют в исключительных случаях.

Напомним, что в первой половине 19 июля Киев накрыл мощный ливень. По оценкам столичных коммунальщиков за 30 минут выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму. Из-за значительных осадков во многих местах возникли подтопления, а две станции метро - "Берестейская" и "Академгородок" - даже пришлось закрыть из-за попадания воды.

И если "Академгородок" быстро открыли, то "Берестейская" пострадала больше.