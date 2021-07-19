Аэропорт "Одесса" станет одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы - Тимошенко

Новая взлетно-посадочная полоса, построенная в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большое строительство» в международном аэропорту «Одесса», имеет ряд уникальных особенностей, о которых в Facebook рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большое строительство» Кирилл Тимошенко.

Так, по его словам, для Украины взлетно-посадочная полоса аэропорта «Одесса» стала первой, построенной с 2012 года.

После реконструкции длина одесской взлетно-посадочной полосы составляет 2,8 км, а ширина - 45 м. Это позволит аэропорту «Одесса» принимать рейсы средней и большей дальности.

В дальнейшем полосу планируется продлить до 3,2 км. Это откроет Одессу для самолетов класса E (таких как Boeing-767-300). Таким образом аэропорт "Одесса" станет одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, что положительно скажется на туристическом и деловом потенциале юга Украины.

Известно также, что одесская ВПП стала первой в странах Восточной Европы, при строительстве которой была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. Данная технология в два раза увеличила ее прочность и пропускную способность.

Заместитель главы ОП напомнил также, что в июне в Украине были запущены регулярные рейсы между Киевом и Кривым Рогом, Черновцами и Ужгородом.

Одновременно в Житомире, Кривом Роге, Ужгороде, Виннице, Черновцах, Ровно, Полтаве, Днепре, Херсоне и других городах в этом году начнется реконструкция аэропортов.