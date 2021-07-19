Законопроект о доносах на водителей уже зарегистрировали в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5798, предусматривающий введение в Украине системы "доносов" на водителей, свидетельствуют данные сайта парламента. Каждый водитель сможет фиксировать нарушения ПДД на смартфон и отправлять фото или видео в полицию.

На данный момент законопроект № 5798 передали на ознакомление руководству Верховной Рады. После того, как с ним ознакомится руководство парламента, его опубликуют, и тогда мы с вами сможем узнать подробности.

Пока же мы знаем, что с целью снижения ДТП полиция предоставит право регистрировать нарушения ПДД каждому желающему водителю. Для этого нужно будет зарегистрироваться в приложении "Дия" и установить смартфон на лобовом стекле.

Если водитель станет свидетелем ДТП, то он одним прикосновением пальца к смартфону сможет отправить фото или видео в полицию.

Водители, сообщившие о нарушении ПДД, получат 10% от суммы штрафа. Выплаты будут производить на банковские карточки. Учитывая, что размеры некоторых штрафов в последнее время резко увеличились, такая возможность заработать может показаться привлекательной некоторым водителям.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер, которые будут фиксировать превышение скоростного режима водителями.