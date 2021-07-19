Законопроект о доносах на водителей уже зарегистрировали в Раде

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5798, предусматривающий введение в Украине системы "доносов" на водителей, свидетельствуют данные сайта парламента. Каждый водитель сможет фиксировать нарушения ПДД на смартфон и отправлять фото или видео в полицию.

Законопроект о доносах на водителей уже зарегистрировали в Раде

На данный момент законопроект № 5798 передали на ознакомление руководству Верховной Рады. После того, как с ним ознакомится руководство парламента, его опубликуют, и тогда мы с вами сможем узнать подробности.

Пока же мы знаем, что с целью снижения ДТП полиция предоставит право регистрировать нарушения ПДД каждому желающему водителю. Для этого нужно будет зарегистрироваться в приложении "Дия" и установить смартфон на лобовом стекле.

Если водитель станет свидетелем ДТП, то он одним прикосновением пальца к смартфону сможет отправить фото или видео в полицию.

Водители, сообщившие о нарушении ПДД, получат 10% от суммы штрафа. Выплаты будут производить на банковские карточки. Учитывая, что размеры некоторых штрафов в последнее время резко увеличились, такая возможность заработать может показаться привлекательной некоторым водителям.

Ранее стало известно, что в Украине к 2024 году установят 1,5 тыс камер, которые будут фиксировать превышение скоростного режима водителями.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сети показали кросс-седан Hyundai SonataВ Сети показали кросс-седан Hyundai Sonata
На территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватораНа территории предприятия в Киеве дотла сгорели три экскаватора
В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТПВ Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП
Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 13 людьми перевернулся на крышу, двое погибших (обновлено)
Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)Под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу, погибли водитель и 7-летний мальчик (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В июне в Украине зарегистрировали 36 тысяч подержанных иномарокВ июне в Украине зарегистрировали 36 тысяч подержанных иномарок
МВД разработало законопроект о доносах на водителейМВД разработало законопроект о доносах на водителей
В Україні готують законопроект про доноси на водіїв
Трио ведущих китайских производителей электромобилей завершило июнь рекордными поставкамиТрио ведущих китайских производителей электромобилей завершило июнь рекордными поставками
Проблемы молодых производителей электромобилей не отпугнули инвесторовПроблемы молодых производителей электромобилей не отпугнули инвесторов
70% водителей побеждают в суде над Укравтодором70% водителей побеждают в суде над Укравтодором
Верховный суд принял важное решение для водителейВерховный суд принял важное решение для водителей
В Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщинойВ Киеве дорожная ссора водителей "Лексуса" и эвакуатора закончилась поножовщиной
Лайфхак от водителей: Как не задеть соседа на парковкеЛайфхак от водителей: Как не задеть соседа на парковке
Главные ошибки водителей, когда их останавливает полицияГлавные ошибки водителей, когда их останавливает полиция
Последние новости
Подгружаем последние новости