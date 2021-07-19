На Волыни легковой автомобиль с 12 людьми врезался в дерево, погибли трое
В машине находились пятеро взрослых и семеро детей.
В воскресенье вечером в Волынской области произошло ДТП, в котором погибли три человека.
На сайте областного управления Национальной полиции сообщается, что около 19 часов возле села Печихвосты (Луцкий район) легковой автомобиль Ford Focus, в котором находились 12 человек (в том числе семеро детей), съехал на обочину и врезался в дерево.
Двое взрослых и один ребенок погибли на месте происшествия, остальных пассажиров госпитализировали в ближайшем городе Горохове с травмами и ушибами.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, что 12 июля под Киевом легковой автомобиль с 16 людьми перевернулся на крышу. Тогда погибли водитель и 7-летний мальчик.