Названа стоимость нового Jeep Compass

Новый кроссовер Jeep Compass, который будет продаваться как модель 2022 года, в базовой комплектации Sport будет стоить от 24 995 долларов. Это примерно на 500 долларов дороже, чем цена аналогичной модели текущего года выпуска.

Названа стоимость нового Jeep Compass

Compass Sport получил небольшие изменения в дизайне кузова, новые светодиодные фары, тонировку, рейлинги на крыше и 16-дюмовые алюминиевые колесные диски. В салоне используются более качественные материалы, есть новая приборная панель с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы Uconnect 5.

Есть также несколько систем активной безопасности и помощи водителю. Среди них – система предупреждения о лобовом столкновении.

Названа стоимость нового Jeep Compass

Под капотом находится четырехцилиндровый 2,4 л двигатель мощностью 177 л.с. и 233 Нм крутящего момента. Он работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный (за 1500 долларов).

Топовая комплектация Limited 4?4 стоит 31 395 долларов. Она дополнительно получила защитные пластины, 17-дюймовые алюминиевые колесные диски, режим движения Selec-Terrain Rock и систему Active Drive Low 4?4.

Названа стоимость нового Jeep Compass

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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