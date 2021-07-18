Названа стоимость нового Jeep Compass

Новый кроссовер Jeep Compass, который будет продаваться как модель 2022 года, в базовой комплектации Sport будет стоить от 24 995 долларов. Это примерно на 500 долларов дороже, чем цена аналогичной модели текущего года выпуска.

Compass Sport получил небольшие изменения в дизайне кузова, новые светодиодные фары, тонировку, рейлинги на крыше и 16-дюмовые алюминиевые колесные диски. В салоне используются более качественные материалы, есть новая приборная панель с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы Uconnect 5.

Есть также несколько систем активной безопасности и помощи водителю. Среди них – система предупреждения о лобовом столкновении.

Под капотом находится четырехцилиндровый 2,4 л двигатель мощностью 177 л.с. и 233 Нм крутящего момента. Он работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – передний или полный (за 1500 долларов).

Топовая комплектация Limited 4?4 стоит 31 395 долларов. Она дополнительно получила защитные пластины, 17-дюймовые алюминиевые колесные диски, режим движения Selec-Terrain Rock и систему Active Drive Low 4?4.

Напомним, ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.