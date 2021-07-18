Самый доступный кроссовер Hyundai: известны подробности

Самый маленький кроссовер компании Hyundai, который скоро должен появиться в продаже, будет называться Casper. Раньше был известен только заводской индекс этой новинки – AX1.

Самый доступный кроссовер Hyundai: известны подробности

Впервые о том, что Hyundai разрабатывает новый очень маленький кроссовер, стало известно несколько месяцев назад, после того, как в Сети показали его шпионские фотографии. Фотошпионам удалось его заметить во время дорожных тестов.

Длина Hyundai Casper составит всего около 3,7 м. У него будет угловатый дизайн кузова и светодиодная оптика как у Palisade. В линейку двигателей войдут трехцилиндровые 1,0 л бензиновые силовые агрегаты с наддувом и без (по другим данным речь может идти про 1,2 л моторы). Привод – только передний.

Как мы ранее говорили, Hyundai уже тестирует Casper на дорогах общего пользования. Это значит, что его серийное производство может начаться в ближайшее время. Правда, об этом ничего официально не известно.

Самый доступный кроссовер Hyundai: известны подробности

Ожидается, что новинка станет не только самым маленьким кроссовером Hyundai, но и самым дешевым – в базовой комплектации он будет стоить около 10 тысяч долларов.

Напомним, ранее Hyundai представил свой новый кроссовер Hyundai Bayon. Он разработан специально для Европы.


Максимов Віталій, Тудей

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