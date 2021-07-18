Электрический Renault Megane заметили во время тестов

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов новый Renault Megane E-Tech Electric. Его официальная премьера состоится осенью текущего года во время Мюнхенского автосалона.

К сожалению, Renault тестирует электрический Megane в сплошном камуфляже. Судя по всему, эта новинка будет иметь внедорожные характеристики, в отличие от стандартного Megane.

Значит, он сможет конкурировать с новейшим Hyundai IONIQ 5. В Европе продажи компактных электромобилей растут ускоренными темпами.

Renault Megane E-Tech Electric создается на платформе CMF-EV. Это будет первая модель Renault, которая использует данную платформу. Максимальный запас хода составит 580 км.

Главное назначение аккумулятора - приводить в действие один электродвигатель. Производство этих электрокаров, двигателей и аккумуляторов будет организовано на севере Франции. Точнее, в так называемом Renault ElectriCity.

Электрический Renault Megane заметили во время тестов

Renault уже подтвердил, что этот электромобиль покажут в сентябре текущего года во время Мюнхенского автосалона.

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express. В базовой комплектации он стоит от 454 400 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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