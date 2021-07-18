Как выглядит самая большая автомобильная пробка в мире

В сети опубликовали видео самой большой в мире автомобильной пробки, которая образовалась на трассе из Пекина в Тибет.

На 100-километровом участке дороги скорость движения была всего 5км/ч. Пробка была 12 дней. Некоторые автомобилисты провели там по 3 суток, информирует UAINFO .

Причиной образования огромного затора стало то, что сразу огромное количество пекинцев решили покинуть город на выходные. При этом, по дороге ехали грузовики, которые занимали несколько полос движения. Очень иронично, но грузовики доставляли груз для строительства и расширения трассы, чтобы сократить количество пробок.

Эта пробка признана самой большой в мире. Произошла она еще в 2015 году.