В Украине хотят увеличить лимиты выплат по ДТП

В Украине в скором времени могут увеличить лимиты страховых выплат по ДТП. С такой инициативой выступило МТСБУ, сообщила пресс-служба ведомства.

В НБУ уже направлено предложение увеличить страховые суммы по ОСАГО за вред, причиненный имуществу потерпевшего, с 130 до 160 тыс. гривен, а за вред жизни и здоровью – с 260 до 320 тыс. гривен.

Кроме того, предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу с 50 до 80 тыс. гривен.

МТСБУ приняло решение об увеличении лимитов выплат по ДТП в связи с тем, что после последнего повышения размера минимальной заработной платы до 6 тыс. гривен образовалась коллизия относительно выплат за вред жизни и здоровью.

Размер таких выплат устанавливается в привязке к размеру минимальной зарплаты, а в некоторых случаях, например, в случае смерти пострадавшего, расчетная выплата может превышать размер страховой суммы. Увеличение лимита решит эту проблему.

Напомним, что в последний раз страховые суммы менялись два года назад. Размер страховых сумм повышается в соответствии с инфляцией.

Ранее сообщалось, что в Украине увеличились штрафы за нарушение некоторых ПДД. В частности, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.