Tesla запустила подписку на премиум-функции автопилота за $199

Компания Tesla объявила о запуске премиум-подписки на автопилот электромобиля. Опция предлагается вместо разовой оплаты в размере $10 тысяч за пакет расширения под названием Full Self Driving (FSD). Об этом CNBC рассказал один из владельцев Model Y.

Tesla запустила подписку на премиум-функции автопилота за $199

Источник: Business Insider

«Функция Full Self-Driving теперь доступна по ежемесячной подписке. Обновите свою Tesla Model Y за $199 (без учёта налогов), чтобы попробовать такие функции, как автоматическая смена полосы, навигация автопилота, автоматическая парковка и другие. Включённые в состав подписки функции требуют активного наблюдения со стороны водителя и не делают автомобиль автономным», — говорится в заявлении производителя.

Full Self Driving — это система помощи водителю, которая упрощает процесс вождения, но не делает его полностью автономным и безопасным.

Чтобы воспользоваться FSD, пользователям потребуется бортовой компьютер Hardware 3. Tesla Model Y обладает всем необходимым «железом», но владельцам некоторых старых моделей придётся обновить аппаратную часть. Кроме того, функциональность системы может быть ограничена в зависимости от региона использования.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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